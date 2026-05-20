מפקד חטיבת השריון 401, אל"מ מאיר בידרמן, ומספר לוחמים נוספים נפצעו בפיצוץ רחפן נפץ בדרום לבנון, כך התיר היום (רביעי) דובר צה"ל לפרסם. ⁠כמו כן, נפצע באורח בינוני קצין אוכלוסייה באוגדה 162, סגן-אלוף במילואים. כלל הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחותיהם עודכנו.

כזכור, באוקטובר האחרון התראיין מפקד החטיבה ל-i24NEWS אחרי שנתיים של תמרון רצוף ברצועת עזה ודיבר על ההכרעה בקרב ועל הרגע שבו קיבל את הפיקוד ואת הבשורה על נפילת חברו הטוב אחסן דקסה בקרב בעזה. בריאיון, שחלקו נערך בשטח רצועת עזה, אמר: "גם אם יישאר רק מחבל אחד חמאס יגיד שהוא ניצח. הוא מנסה למתוח לנו את העצבים כי זה כל מה שהוא יכול לעשות כרגע".

אל"מ בידרמן קיבל את הפיקוד על החטיבה ברגעים קשים, כשהמציאות המבצעית דרשה פיקוד יציב ונוכחות בחזית. מאז כניסתו לתפקיד מקפיד להימצא לצד הלוחמים בשטח, מוביל מקרוב את הלחימה ומחזק את רוח הלחימה של החטיבה גם תחת אש.

אמש התיר דובר צה"ל לפרסום כי רב-סרן במיל' איתמר ספיר, בן 27 מעלי, נפל בקרב בדרום לבנון בעת שמחבל פתח באש לעבר כוחות צה"ל שפעלו בכפר קאוזה שבדרום הגזרה. כתוצאה מהירי נהרג ספיר ששירת כמפקד פלגה בגדוד המילואים של יחידת מגלן. לאחר הירי תקפו כוחות צה"ל מספר תשתיות במרחב והחלו במצוד אחר המחבל.