לוחמי גדוד שקד של חטיבת גבעתי משחזרים בכתבתו של אוריה קשת את רגעי המגע בלב השטח הסבוך בלבנון. השחזור, ששודר הערב (שבת) ב"מגזין השבת" עם מיכל רבינוביץ', חושף כיצד הוכרעו לוחמי יחידת העילית "רדואן" בטווח קצר בלב השטח הסבוך.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

במהלך פעילות של גדוד שקד מחטיבת גבעתי להשמדת מבנה בדרום לבנון, זיהו הלוחמים שני מחבלים כשהם מתכוננים לשגר לעברם טיל נגד טנקים. למרות החימוש הכבד שבידיהם, בחרו פעילי יחידת העילית להניח את נשקם ולהיכנע לכוח הישראלי, אירוע בעל משמעות מבצעית ומודיעינית רבה להמשך הלחימה.

ההיתקלות התרחשה תחת אש כבדה, כאשר הלוחמים הסתערו על המבנה בו שהו המחבלים. המהירות שבה בוצעה הפריצה למתחם מנעה מהמחבלים להשתמש באמצעי הלחימה שברשותם, והם נכנעו בידיים מורמות.

עם כניסת הכוחות למבנה, נחשפה כמות גדולה של אמצעי לחימה הכוללת רובי קלאצ'ניקוב, טילי נגד טנקים ומשגרים, רימוני יד ותחמושת רבה. שני המחבלים הועברו לחקירה של יחידה 504 באגף המודיעין, שם הם מוגדרים כ"זהב מודיעיני" עבור כוחות צה"ל הפועלים בגזרה.

חטיבת גבעתי ממשיכה להעמיק את פעילותה בטיהור תשתיות הטרור בדרום לבנון, תוך חשיפת מצבורי נשק וניטרול חוליות מחבלים המאיימות על הכוחות.