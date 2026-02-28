כ-12 שעות לאחר תחילת המבצע: ראש הממשלה נשא הערב (שבת) הצהרה ראשונה מאז תחילת מבצע "שאגת הארי". רה"מ נתניהו אמר כי "המבצע הגורלי הזה יימשך ככל הדרוש - דרוש אורך רוח. המלחמה הזו תביא לשלום אמיתי".

בנוסף, התייחס לניסיון החיסול של המנהיג העליון של איראן, ואמר כי "השמדנו את המתחם של הרודן חמינאי. רבים הסימנים שהרודן הזה איננו".

"בימים הקרובים נכה באלפי מטרות של משטר הטרור", הוסיף, "ניצור את התנאים עבור העם האיראני להחליף את המשטר הזה".

הוא קרא גם "לאזרחי איראן - אל תחמיצו את ההזדמנות. בקרוב יגיע הרגע שלכם לצאת לרחובות, להשלים את המלאכה ולהפיל את המשטר שממרר לכם את החיים".

שר הביטחון ישראל כ"ץ הוסיף: "מדינת ישראל לא המתינה לרגע שבו האיום יתממש. פעלנו כדי למנוע ממשטר קיצוני ורצחני להחזיק ביכולות שמסכנות את ישראל ואת העולם כולו. מי שמאיים להשמיד את ישראל - לא יקבל חסינות. כל גורם של המשטר האיראני הוא יעד. מי מאויבינו שינסה להתערב - ישלם מחיר כבד מאוד".