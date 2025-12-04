לוחמים מתחת למים: הצצה נדירה ליחידה התת-ימית של צה"ל

אחת הזירות הפחות מוכרות של הלחימה נמצאת במעמקי הים - שם פועלת היחידה למשימות תת-מימיות של צה"ל • בחשיכה ובתנאי קיצון - הם מבצעים פעולות שלא מדברים עליהן • צפו בכתבה המלאה