לוחמים מתחת למים: הצצה נדירה ליחידה התת-ימית של צה"ל
אחת הזירות הפחות מוכרות של הלחימה נמצאת במעמקי הים - שם פועלת היחידה למשימות תת-מימיות של צה"ל • בחשיכה ובתנאי קיצון - הם מבצעים פעולות שלא מדברים עליהן • צפו בכתבה המלאה
אורי שפירא כתב מגזין
1 דקות קריאה
אחת מהזירות הפחות מוכרות של הלחימה נמצאת בעומק הים, הרחק מעיני הציבור - שם פועלת היחידה למשימות תת-מימיות של צה"ל. בחשיכה ובתנאי קיצון - הלוחמים מבצעים פעולות הרואיות שלא מדברים עליהן.
