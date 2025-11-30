עיכוב לא צפוי בהקמת העיר ההומניטרית ברפיח: "לא על חשבוננו"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בולם את תחילת העבודות על "העיר הירוקה" ברפיח, כך פרסם הערב (ראשון) לראשונה כתבנו הצבאי ינון שלום יתח, ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי. הפרטים אודות התוכנית נחשפו לראשונה ב-i24NEWS בשבוע שעבר.

כאמור, העבודות היו אמורות להתחיל הבוקר - והפקודות כבר ירדו ללוחמים. עם זאת, ל-i24NEWS נודע כי בעקבות המחבלים שעדיין נצורים בכיס ברפיח - העבודות ממתינות, תוך רצון של האמריקנים לסייע בנושא. מנגד, גורם בטחוני טוען שמדובר בפערי תקציב מול משרד האוצר שדוחים את תחילת העבודות.

נזכיר, פינוי ההריסות והנפלים הוא שלב המבוא לפני השלב השני שישראל הסכימה לבצע בעצמה. עיכוב כזה עלול לדחות בפועל גם את שלב ב' שכולל את שיקום הרצועה ופירוז חמאס.

גורמים בסביבת שר האוצר מסרו בתגובה: "אזרחי ישראל לא יממנו מכיסם את שיקומה של עזה. יש גבול לכל תעלול".