מחדל ביטחוני חמור: רעולי פנים בתוך יישוב שעות באין מפריע

אירוע ביטחוני חמור בבנימין: בלילה שבין שישי לשבת, חדרו שני רעולי פנים אל היישוב נעלה, והתהלכו בשטח היישוב במשך זמן ממושך - מבלי שזוהו על ידי כוחות הביטחון. רק לאחר מספר שעות דווח האירוע לצה"ל על ידי אחד מתושבי המקום.

לפנות בוקר הוכרז בנעלה נוהל "אביר לילה", אך הדבר נעשה ללא הודעה מסודרת לתושבים וללא הפעלת אזעקה. בבוקר שוחררו הכוחות שהוקפצו למקום, לאחר שהתברר כי החשודים עזבו את תחומי היישוב זמן רב קודם לכן.

בצה”ל נוטים להעריך כי מדובר באירוע פלילי, אך האפשרות שמדובר בניסיון פח"ע עדיין נבחנת, מאחר שעד כה לא נעצרו חשודים ולא אותרו אחראים למעשה.

תושבת היישוב סיפרה ל-i24NEWS: "ביום שישי התרחש אירוע ביטחוני של ערבים רעולי פנים שפרצו ליישוב. לא הופעל 'אביר לילה' ולא הפעילו צופרים אלא הודיעו לנו בהודעת 'ווטסאפ' בשעה חמש בבוקר. אני התעוררתי לדפיקות בדלת של חיילים בשעה שבע בבוקר שהגיעו לבדוק אם הכל בסדר. צה"ל לא אישר להפעיל צופרים ולהכריז אביר לילה. כל הישוב על הרגליים בחוסר ביטחון מוחלט".

צה"ל מסר בתגובה: "ביום שישי בלילה התקבל דיווח בדיעבד על חשודים רעולי פנים שחדרו ליישוב נעלה שבחטיבת בנימין. עם קבלת הדיווח, כוחות צה"ל ומשטרה קפצו לנקודה וביצעו סריקות יחד עם כוחות ביטחון מהיישוב עד לשלילת הימצאות מחבלים ביישוב".

"כחלק מהטיפול באירוע נפרקו מצלמות, מהן עלה כי החשודים פרצו למספר בתים ביישוב וגנבו רכוש. צה"ל מתייחס לחדירה זו בחומרה. האירוע מצוי בתחקור", נמסר.