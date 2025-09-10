עם סטיקר של נסראללה: נהגי אוטובוס נעצרו בחשד להסתה

מומלצים -

שני נהגי אוטובוס נעצרו בחשד לעבירות הסתה, זאת בגין תכנים ששלחו בקבוצת הנהגים בחברה בה הם עובדים. מדובר בהודעות הכוללות דברי הסתה ושמחה בדבר מותם של הנרצחים בפיגוע בשכונת רמות. העצורים הם תושב שפרעם בן 31 - אשר מעצרו הוארך עד השבוע הבא, ותושב סלמה בן 25, שיובא במהלך היום (רביעי) לדיון הארכת מעצר בבית המשפט.

כאמור, מהדיווח שהגיע למשטרה עולה כי הנהג הראשון כתב בקבוצה: "שאלוהים לא יסלח לו (למחבל) רק ארבעה רצח חבל על נשמתו (של המחבל)"..."לפחות היה צריך 50". בנוסף, הנהג השני שלח תמונה של נסראלה חוגג ומרים "לחיים" כתגובה לתמונת נרצח מהפיגוע.

כזכור, מתחילת המלחמה נרשמו מקרים רבים בהם תושבי המדינה נעצר בחשד להסתה ולתמיכה בארגוני טרור. אחד המקרים האחרונים בהם ישראלי נעצר בחשד שפרסם דברי הסתה, שבח והלל לארגון הטרור חמאס ברשתות החברתיות, נרשם בסוף השנה שעברה.

הוא אותר לאחר פעולות חקירה שביצעו שוטרי מרחב דוד בשיתוף חמ"ל של מחוז ירושלים, ובמכשירו הנייד של החשוד נתפסו תכני ההסתה, אשר את חלקם, לפי החשד, שיתף בפלטפורמות החברתיות השונות.