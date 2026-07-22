מפעיל של ערוץ טלגרם מפורסם נחקר בחשד להפרת צנזורה ב"עם כלביא" | אבישי גרינצייג

פרסום ראשון: ארי בריקמן, שזהותו נחשפה ב-i24NEWS בספטמבר 2025 כמפעיל של ערוץ הטלגרם "חדשות בטחון מהשטח ללא צנזורה", נחקר בחודשים האחרונים על ידי להב 433 בחשד לפרסומים המפרים את הוראות הצנזורה במהלך מבצע "עם כלביא".

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המשטרה סיימה את החקירה, והעבירה לפרקליטות את המלצתה להעמידו לדין. התיק ממתין להכרעת הפרקליטות.

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בריקמן בערוצו נוהג גם לפרסם על תקריות קשות והרוגים עוד לפני שהאירועים הותרו לפרסום ידי דובר צה"ל. בספטמבר 2025 לפני שחשפנו את זהותו, הציע בריקמן דיל כדי להימנע מחשיפת זהותו.

נדגיש כי בריקמן אישר שנחקר באזהרה, אך בחר שלא למסור תגובה.