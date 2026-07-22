מפעיל של ערוץ טלגרם מפורסם נחקר בחשד להפרת צנזורה ב"עם כלביא" | אבישי גרינצייג
ארי בריקמן שאחראי על ערוץ הטלגרם "חדשות בטחון מהשטח ללא צנזורה", נחקר בלהב 433 בחשד לפרסומים המפרים את הוראות הצנזורה • כזכור, את זהותו חשפנו בספטמבר 2025 והוא אף הציע דיל כדי להימנע מכך
פרסום ראשון: ארי בריקמן, שזהותו נחשפה ב-i24NEWS בספטמבר 2025 כמפעיל של ערוץ הטלגרם "חדשות בטחון מהשטח ללא צנזורה", נחקר בחודשים האחרונים על ידי להב 433 בחשד לפרסומים המפרים את הוראות הצנזורה במהלך מבצע "עם כלביא".
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המשטרה סיימה את החקירה, והעבירה לפרקליטות את המלצתה להעמידו לדין. התיק ממתין להכרעת הפרקליטות.
https://x.com/i/web/status/1969458806829580556
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בריקמן בערוצו נוהג גם לפרסם על תקריות קשות והרוגים עוד לפני שהאירועים הותרו לפרסום ידי דובר צה"ל. בספטמבר 2025 לפני שחשפנו את זהותו, הציע בריקמן דיל כדי להימנע מחשיפת זהותו.
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נדגיש כי בריקמן אישר שנחקר באזהרה, אך בחר שלא למסור תגובה.