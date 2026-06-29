באורך מאות מטרים: צה"ל השמיד תשתית תת-קרקעית של חיזבאללה בדרום לבנון

אמש (ראשון) צה"ל השמיד תשתית תת-קרקעית רחבת היקף של ארגון הטרור חיזבאללה. בהודעה משותפת שפרסמו ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ, נמסר כי הפעולה בוצעה במסגרת מבצע "סוף פסוק" במרחב הכפר מג'דל זון.

התוואי התת-קרקעי שנחשף ואותר היה באורך של למעלה מ-200 מטרים ובעומק של יותר מ-25 מטרים, וישראל עדכנה מראש את ארצות הברית ואת הנציג האמריקני בלבנון על הכוונה להשמיד את התשתית.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

פעולת ההשמדה הובלה על ידי כוחות צוות הקרב החטיבתי 551 וכוחות יהל"ם, בפיקוד אוגדה 91. בתוך המתחם התת-קרקעי, אשר נבנה באמצעות טכנולוגיה וידע של משטר הטרור האיראני, אותרו מאות אמצעי לחימה וארבעה פירי שיגור שהיו מכוונים ישירות לשטח מדינת ישראל. מדובר צה"ל ומהדרג המדיני נמסר כי מפקדי ולוחמי צה"ל יישארו באזור הביטחון בדרום לבנון וימשיכו לפעול להסרת איומים מעל יישובי הצפון ומניעת פגיעה בכוחות.

מנגד, הפעילות הישראלית גוררת תגובות קשות בלבנון ומאיימת על היציבות המדינית. ארגון הטרור חיזבאללה האשים את ישראל בביצוע מספר הפרות של הפסקת האש, והזהיר כי שמורה לו הזכות להגיב על הצעדים. במקביל, המתיחות משפיעה גם על המישור הדיפלומטי, כאשר יו"ר הפרלמנט הלבנוני הצהיר רשמית כי לבנון לא תאשר את ההסכם בין המדינות בצורתו הנוכחית.