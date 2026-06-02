מאיום הרחפנים ועד כיבוש הבופור: מח"ט גבעתי בריאיון מיוחד

מזה שבועיים חטיבת גבעתי כותבת מחדש את דפי ההיסטוריה. בשיאה של מתקפה מורכבת ונועזת, הניפו הלוחמים את הדגל מעל מצודת הבופור המיתולוגית, סמל שצורב את תודעתם של דורות. אל"מ נתנאל שמכה, מפקד החטיבה, מנהיג את כוחותיו בעומק של עשרה קילומטרים בתוך שטח לבנון.

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המטרה ברורה וחדה: להשמיד את תשתיות הטרור, לדחוק את חיזבאללה מצפון לליטני ולבלום כל ניסיון פשיטה לעבר יישובי הגליל. השטחים השולטים כבר בידיהם, אך המלאכה עוד רבה.

המחיר הכבד מלווה כל צעד בחזית. במהלך שנתיים וחצי של לחימה רצופה, איבדה החטיבה 81 לוחמים ומפקדים. רק בשבוע האחרון נוספו שלושה לוחמים לרשימה הכואבת, לאחר שנפגעו מרחפני נפץ. למרות האובדן המטלטל, הרוח בחטיבה נותרה איתנה.

שמכה מדגיש כי השורות מלאות והמוטיבציה נמצאת בשיאה; עבור הלוחמים, זו אינה רק משימה צבאית - זוהי מלחמה על הבית שמחייבת הצטיינות יומיומית תחת אש.

בשדה הקרב המשתנה, האויב עבר לשיטות חמקמקות. גדודי רדואן המאיימים נדחקו לאחור, ובמקומם פועלות חוליות קטנות המפעילות טילי נ"ט ורחפנ נפץ. שמכה מכיר במציאות המורכבת: "אין מאה אחוז הגנה, זה טרור שלא מכניעים ב'זבנג וגמרנו'".

בעוד צה"ל מחפש פתרון טכנולוגי לאיום הרחפנים, הלוחמים בשטח לא עוצרים. הם ממשיכים בטיהור המרחב, חשיפת מחסני אמל"ח ונטרול מרגמות שכוונו ישירות לבתי התושבים בצפון.

מול הביקורת הציבורית שנשמעת לעיתים, המח"ט נותר ממוקד. עבורו, הלוחמים הם "השכפ"ץ של המדינה" ולא ברוזים במטווח. בסיום דבריו הוא שולח מסר של גאווה להורים בבית: הילדים שלכם הם תעודת הביטוח של כולנו. זוהי המשמרת של דור הלוחמים הנוכחי, משמרת שממשיכה קדימה בראש מורם, מתוך זכות גדולה להגן על המדינה שהם כל כך אוהבים.