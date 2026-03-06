מסע חוצה צפון תחת אש: "את ההזדמנות הזו לחסל את חיזבאללה אסור להחמיץ"
ממרגליות ועד קרית שמונה: תושבים, ראשי מועצות וכיתות כוננות מול המציאות הקשה בצפון • צפו בכתבה
דניאל רוט-אבנרי מגישת קבינט שישי
1 דקות קריאה
תושבי הצפון קיבלו השבוע תזכורת כואבת: חיזבאללה חזר לירות לעבר חבל הארץ, לאחר שנחלץ לעזרת איראן.
דניאל רוט אבנרי יצאה למסע חוצה צפון, ממושב מרגליות ועד קרית שמונה, ותיעדה את החיים תחת אש. בדרך פגשה תושבים, ראשי מועצות וכיתות כוננות שנכנסו למצב ספיגה.
מהשטח עלה מסר אחד נחרץ: את ההזדמנות ההיסטורית לחסל את חיזבאללה סופית - אסור להחמיץ.
