שמונה חודשים לאחר הדחת הנגבי: לשכת ראש הממשלה הודיעה הערב (ראשון) על מינויו של שמואל בן עזרא לתפקיד ראש המטה לביטחון לאומי (המל"ל) וליועץ ראש הממשלה לביטחון לאומי.

בהודעה נמסר כי בן עזרא מביא איתו למעלה משלושים שנות ניסיון בהגנה על ביטחון המדינה. בין תפקידיו הקודמים - ראש פרויקט פיתוח טיל היירוט "חץ 3" שזכה בפרס ביטחון ישראל.

בתפקידו האחרון בשב"כ כיהן במשך ארבע שנים כראש אגף טכנולוגיה למבצעים וסייבר (מקביל לדרגת אלוף).

בנוסף, הוא בעל תואר ראשון בפיזיקה יישומית בהצטיינות יתרה, תואר שני בפיזיקה יישומית, תואר שני במנהל עסקים בהצטיינות יתרה, תואר שני במדעי המדינה בתחום הביטחון הלאומי בהצטיינות יתרה. הוא גם בוגר המכללה לביטחון לאומי (בהצטיינות).

"שמואל בן עזרא ניחן בחשיבה פורצת דרך והכרות עמוקה עם עולם הביטחון והטכנולוגיה. לבן עזרא שנות ניסיון רבות בעבודה עם גורמי ממשל בארה"ב וברחבי העולם. הוא יסייע לראש הממשלה לבצר את חוסנה הביטחוני, המדיני והכלכלי של מדינת ישראל ולקדמה כמעצמה טכנולוגית עולמית", נמסר מהלשכה.

כזכור, ראש המל"ל הקודם, צחי הנגבי, הודח מתפקידו לפני כשמונה חודשים. גיל רייך, אשר שימש כממלא מקום ראש המטה לביטחון לאומי ויועץ לביטחון לאומי לראש הממשלה במשך מספר חודשים - מונה לתפקיד ראש המלמ"ב במשרד הביטחון.