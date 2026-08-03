מהריסות בתי חייליו ועד קריאות לפירוק הגדוד: מפקד הגדס"ר הבדואי שובר שתיקה

סערת הברחות הסחורות לעזה, שבה נאשמים שמונה מחיילי הגדס"ר הבדואי, הובילה לביקורת ציבורית חריפה לקריאות לפרק את היחידה. מפקד הגדוד, סגן-אלוף ש', מתייחס לראשונה להאשמות הקשות בכתבתו של ינון שלום יתח.

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המג"ד מסביר כי מדובר באירוע בר-תיקון שנבע בחלקו מריק פיקודי: "האירועים האלה מתחילים למעשה בנקודת מפנה... הגדוד נשאר ללא מג"ד שבעה חודשים, ולאט לאט מתחילים לקרות אירועים כאלה".

סא"ל ש' הדגיש כי אינו ממעיט מחומרת המעשים, אך דוחה את ההכללה על כלל הלוחמים: "בגדוד 585 יש בני אדם ובני אדם עושים שטויות. קל לצבוע את כל היחידה, אבל אני עומד על זה ש-99 אחוז מאנשיי הם ציוניים, פורצי דרך אמיתיים".

במקביל להתמודדות עם תדמית היחידה וניקוי השורות, המג"ד והלוחמים מתארים מציאות מורכבת שבה האירועים האזרחיים והפוליטיים מחוץ לצבא משפיעים באופן ישיר על שדה הקרב ועל נתוני הגיוס.

סא"ל ש' ציין כי פתרון הסוגיות האזרחיות יתחיל מהכרה באתגרים בשטח: "מבריסות הבתים בדרום, שפוגעות מן הסתם במוטיבציה שלהם להתגייס, ועד סוגיות כאלה ואחרות בצפון". למרות המורכבות והסטיגמות, מפקד הגדס"ר מציב יעד שאפתני לעתיד השילוב של המגזר בצה"ל, ומצהיר: "בחזון האישי שלי אני רואה את הגדוד בתוך חטיבה של בדואים... אני חושב שזה אפשרי".