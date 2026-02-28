בצה"ל חיכו שבכירי המשטר יתכנסו: מאחורי הקלעים של המתקפה באיראן

מתקפת הפתע באיראן בה פתחו הבוקר (שבת) ישראל וארצות הברית בוצעה באופן סימולטני במספר מוקדים בטהרן, בהם התכנסו בכירים בצמרת המדינית-בטחונית באיראן.

צה"ל נערך לכך בתכנית מבצעית שפותחה במשך חודשים ובמרכזה מאמץ מודיעיני של אמ"ן לזהות הזדמנות מבצעית ברגע שבכירי המשטר יתכנסו. יחד עם זאת ההחלטה לתקוף בשעת בוקר ולא במהלך הלילה תוך שישראל מצליחה להשיג הפתעה טקטית בפעם השניה ולמרות היערכות כבדה של האיראנים.

אלפי שעות של עבודה מודיענית מאומצת במפעל המטרות של אמ״ן שהצליחה להכפיל במאות אחוזים את כמות המטרות כך שישראל ערוכה לתקוף באיראן ככל שידרש. זאת במקביל לדיוק מיקומי המפקדים וההנהגה הבכירה האיראנית. הביטחון ביכולות המודיענית והמבצעיות של ישראל הוא גורם משמעותי בהחלטה של ארה״ב להצטרף למערכה, כמו גם ההישגים הרבים בעם כלביא.

צה"ל הודיע מוקדם יותר היום כי במסגרת מבצע "שאגת הארי", חיל האוויר תקף מאות מטרות צבאיות, בהן משגרים של משטר הטרור האיראני במערב איראן. במקביל לתקיפות חיל האוויר באיראן, מערך ההגנה האווירית פועל ליירט איומים ששוגרו מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל.

ישראל וארצות הברית פתחו הבוקר במתקפה על איראן, שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע הכריז על מצב חירום בכל שטחי המדינה, בעקבות "מתקפת טילים וכטב"מים כנגד מדינת ישראל ואוכלוסייתה האזרחית בטווח הזמן המיידי".

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הבוקר על מבצע צבאי נרחב בשטח איראן. "מטרתנו היא להגן על העם האמריקני על ידי סילוק איומים מיידיים מצד המשטר האיראני - קבוצה מרושעת של אנשים נוראים מאוד", אמר טראמפ.

"אני אומר למשטרה האיראנית ולכוחות הביטחון - הניחו מיד את נשקכם או שתעמדו בפני מוות וודאי. לעם האיראני - שעת החופש מתקרבת. הישארו בבתים ואל תצאו מהם, מסוכן בחוץ, כשאנחנו נסיים תשלטו על הממשלה שלכם. זו תהיה ההזדמנות היחידה שלכם להפיל את המשטר", אמר טראמפ.

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם גם הוא סרטון, בו אמר כי התקיפות באיראן נועדו כדי "להסיר את האיום הקיומי מצד משטר הטרור". הוא הודה לנשיא האמריקני דונלד טראמפ, והוסיף: "במשך 47 שנים קורא משטר האייתוללות 'מוות לישראל', 'מוות לאמריקה'. הוא הקיז את דמינו, רצח אמריקנים רבים וטבח בעמו. אסור שמשטר טרור רצחני זה יתחמש בנשק גרעיני שיאפשר לו לאיים על האנושות כולה".