בסרטון AI - רן גואילי פונה לטראמפ: "מגיע לי להיקבר בכבוד"

מטה משפחות החטופים פרסם הערב (שלישי) סרטון AI בו החלל החטוף רס"ר רן גואילי פונה לנשיא ארה"ב דונאלד טראמפ בבקשה שיחזיר אותו הביתה מהמנהרות בעזה.

בסרטון, גואילי נראה יושב בתוך מנהרה של חמאס, ואומר: "הנשיא טראמפ... ב-7 באוקטובר, למרות שהייתי פצוע, יצאתי מביתי בלי היסוס כדי להציל את אנשינו. התמודדתי לבד מול עשרות מחבלים בעלומים והצלחתי לחסל הרבה מהם אבל בסוף נלקחתי כבן ערובה. אני החטוף האחרון שנשאר בעזה".

"אדוני הנשיא", ממשיך גואילי, "תודה שהבאת כל כך הרבה מאחיי ואחיותיי הביתה. מגיע לי להיקבר בכבוד באדמה שנלחמתי למענה. בבקשה, תסיים מה שהתחלת, תביא אותי הביתה לפני שיהיה מאוחר מדי".

משפחתו של רס"ר גואילי אישרה לפרסם את הסרטון. אמו של רן, טליק גואילי"לראות ולשמוע את רני מדבר בקולו שלו זה מרגש ועצוב בו זמנית. הייתי מוכנה לתת הכול כדי לשמוע, לראות ולחבק אותו שוב. אבל כל מה שנותר לי זה רק להתחנן שלא יעברו לשלב ב' של ההסכם לפני שיחזירו לי את רני הביתה, כי לא משאירים גיבורים מאחור".