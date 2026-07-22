"גימיק הזוי": מועצת רמות הנגב נגד הקמת תעלת תנינים בכלא קציעות

המועצה האזורית רמות הנגב התייחסה היום (רביעי) לדיווחים לפיהם החלו עבודות לבניין תעלת תנינים סביב אחד המתקנים הביטחוניים בכלא קציעות והדגישו כי "פקח לא נשלח למקום, ואם אכן תהיה עבודה שכזו - היא תתבצע בתוך מתחם הכלא ולא ניתן יהיה לראות אותה מחוץ לו".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

ראש המועצה ערן דורון תקף את ההחלטה להקיף את כלא קציעות בתעלת תנינים בשיחה עם i24NEWS: "במקום להשקיע במיגור הפשיעה על ידי הקמת תחנת משטרה בביר הדאג, הוצאת הנשק הלא חוקי ושיטור מועצתי ברמת הנגב, השר 'קרוקודייל דנדי' משקיע בגימיקים הזויים שיעלו מליונים למשלם המיסים הישראלי".

"רק בשנתיים האחרונות, מתחם בתי הכלא הוקף בחומה נוספת בעלות של מיליונים רבים", הוסיף, "תושבי הנגב משוועים לביטחון אישי ולצעדים מעשיים בשטח, הגיע הזמן להפסיק עם ההצגות ולהתחיל לעבוד בשביל הביטחון".

מלשכת השר בן גביר נמסר בתגובה: "מי שטבח, מי שאנס, מי שרצח והתנהג כמו חיה - ראוי שחיה כמוהו תשמור עליו".