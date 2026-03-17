צה"ל מתריע: נערכים למטחים מסיביים מחיזבאללה הערב - ליישובי הצפון והמרכז

דובר צה"ל הודיע היום (שלישי) על היערכות למטחים מסיביים מחיזבאללה - ליישובי הצפון והמרכז. בהודעה נמסר כי "בשעות האחרונות נצפתה היערכות מוגברת מצד ארגון הטרור חיזבאללה להוציא לפועל מטחי רקטות לעבר שטח מדינת ישראל בשעות הקרובות. צה"ל פועל לסיכול פעולות ארגון הטרור חיזבאללה".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

בדובר צה"ל הדגישו עוד כי מערך ההגנה האווירית וכוחות צה"ל הפרוסים בגבולות ערוכים, דרוכים ומוכנים בהתקפה ובהגנה. "מבקשים לשמור על עירנות ולהישמע להנחיות פיקוד העורף", נכתב עוד, "צה"ל לא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל ויגיב בעוצמה לכל איום המתהווה נגד מדינת ישראל".

ראשי המועצות קיבלו תדרוך מהצבא, אחריו פנו לתושבים וביקשו לצמצם תנועות במרחב, להימנע מהתקהלויות, לשפר מיקום, להתקרב למרחבים מוגנים ולהישמע הנחיות פיקוד העורף עד להודעה חדשה. במקביל, כוחות הכיבוי וההצלה נערכים ברמה המקסימלית

כאמור, למרות שצה"ל עצמו לא הודיע על השעה המשוערת, משה דוידוביץ ראש המועצה האזורית מטה אשר הנמצאת בטווח הירי האפשרי, פרסם הודעה בה ציין כי ההיערכות למתקפה לקראת השעה שבע בערב.

"אנו נמצאים בהערכת מצב מתמשכת מול גורמי הביטחון וצה"ל. על פי המידע שבידינו, אנו נערכים בשעות הקרובות לאפשרות של מתקפה עצימה ורחבה מכיוון לבנון. כנראה לקראת 19:00 בערב. אנא היערכותכם בהתאם בקרבה למרחבים מוגנים והקשיבו להנחיות", אמר.

דובר צה"ל

כזכור, ביום רביעי בערב פרסמו ראשי רשויות ומועצות באזור הצפון הודעה לתושבים המתגוררים בתחומן, בה הפצירו בהם להישאר סמוך למרחבים המוגנים בשל חשש ממטחי ירי משמעותיים.

ההודעות הללו עוררו בהלה בקרב הישראלים - בהם אלה שאינם מתגוררים באזור המדובר - והובילו את דובר צה"ל לפרסם הודעה בה נכתב: "אנחנו ערוכים בהגנה חזקה, אין שינוי במדיניות ההתגוננות".

עם זאת, כשעתיים לאחר ההודעות של ראשי הרשויות והמועצות - וההכחשה של צה"ל, החל מטח ירי ממושך של חיזבאללה לעבר ישובי הצפון. המטח כלל מעל למאה רקטות במצטבר והוביל את צה"ל לפתוח בגל תקיפות עוצמתי ברחבי לבנון.

ההכחשה הראשונית של דובר צה"ל עוררה תגובות סוערות בקרב הישראלים - פרט תושבי הצפון - שזעמו על כך שהצבא בחר שלא לעדכן אותם באופן רשמי עם היוודע האפשרות לפיה מתקפה כזו תצא לפועל.

זמן קצר לפני תחילת הירי, צה"ל פרסם הודעה בה מסר לראשי הרשויות בצפון כי צפויה הרחבה של הירי מצד חיזבאללה. להודעה זו קדמו גורמים ישראלים שצוטטו ברשת CNN, כשהם מציינים היערכות להרחבה משמעותית של התקיפות מצד איראן וחיזבאללה הלילה".