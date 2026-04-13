ואנס: "עשינו התקדמות רבה, הכדור במגרש של טהרן" | עדכונים שוטפים

ניו יורק טיימס מדווח כי במהלך שיחות המשא ומתן, ארצות הברית דרשה מאיראן להפסיק את העשרת האורניום למשך 20 שנים, איראן הציעה להפסיק את ההעשרה למשך חמש שנים. עוד דווח כי ארצות הברית דרשה את הוצאת האורניום המועשר, בעוד שאיראן התעקשה לדלל את האורניום המועשר (ברק בטש)