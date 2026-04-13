ואנס: "עשינו התקדמות רבה, הכדור במגרש של טהרן" | עדכונים שוטפים
אזעקות הופעלו בגליל המערבי בשל חשש לחדירת כלי טיס עוין • בתקשורת הלבנונית דווח על תקיפות בעיירה בינת ג'בל • סגן נשיא ארה"ב: מצפים שאיראן תתקדם עם פתיחת מצר הורמוז
הניו יורק טיימס מדווח הלילה (שלישי) כי ארצות הברית דרשה בשיחות עם איראן על עצירת העשרת האורניום למשך 20 שנים, איראן הציעה לעצור את ההעשרה לחמש שנים. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס אמר בריאיון לפוקס ניוז: "עשינו התקדמות רבה, הכדור כעת במגרש של טהרן".
>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<
הסתיים אירוע חדירת הכטב"ם בגליל המערבי
אזעקות הופעלו בגליל המערבי בשל חשש לחדירת כלי טיס עוין
סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס אמר בריאיון לרשת פוקס ניוז על השיחות עם איראן: "עשינו התקדמות רבה, הכדור כעת במגרש של טהרן. מצפים שאיראן תתקדם בפתיחת מצר הורמוז" (ברק בטש)
ניו יורק טיימס מדווח כי במהלך שיחות המשא ומתן, ארצות הברית דרשה מאיראן להפסיק את העשרת האורניום למשך 20 שנים, איראן הציעה להפסיק את ההעשרה למשך חמש שנים. עוד דווח כי ארצות הברית דרשה את הוצאת האורניום המועשר, בעוד שאיראן התעקשה לדלל את האורניום המועשר (ברק בטש)