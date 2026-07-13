ארצות הברית החלה את ליל התקיפות השלישי ברציפות באיראן | עדכונים שוטפים
טראמפ מאיים לפגוע במתקן הגרעין החדש "הר המכוש" באיראן: "נפגע בו די בקרוב, יש לנו עיניים על האתר כל הזמן, זו מטרה אפשרית טובה" • בתקשורת האיראנית דווח על פיצוצים בבנדר עבאס ובאי קיש בדרום המדינה
נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אמר הלילה (בין שני לשלישי) בראיון כי בכוונתו לפגוע ב"הר המכוש" באיראן - מתקן גרעין חדש. קודם לכן אמר כי מדינתו "תכה באיראן בעוצמה הלילה ומחר". פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי החל ליל התקיפות השלישי ברציפות באיראן. בתקשורת האיראנית דווח על פיצוצים בעיר הנמל בנדר עבאס ובאי קיש בדרום המדינה.
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טראמפ: "תוקפים את היכולות של איראן שקשורות במצר הורמוז, תוקפים את כל מה שקשור בזה. האיראנים משוגעים, אנחנו לא מתכוונים לסבול את זה" (ברק בטש)
דיווחים בתקשורת האיראנית על פיצוצים בעיר הנמל בנדר עבאס ובאיים קיש, סיריק וקשם בדרום המדינה (ברק בטש)
פיקוד המרכז של ארה"ב: "בשעה 16:45 לפי שעון החוף המזרחי של ארצות הברית היום, פיקוד המרכז של ארצות הברית החל את הלילה השלישי ברציפות של התקיפות נגד איראן. התקיפות הללו ימשיכו להסב מחיר כבד לכוחות האיראניים ולפגוע ביכולתם לתקוף אזרחים חפים מפשע וכלי שיט מסחריים במצר הורמוז" (ברק בטש)
טראמפ: "נכה באיראן בעוצמה הלילה ומחר. מזכר ההבנות היה מבחן - ואיראן לא עמדה בו. נפגע בהר המכוש די בקרוב. יש לנו עיניים על האתר כל הזמן, זו מטרה אפשרית טובה" (ברק בטש)