ישראל מחזיקה בעשרות מחבלי חמאס - שניסו להסתנן למיליציות שמשתפות פעולה עם ישראל | אבישי גרינצייג

ארגון הטרור שולח שוב ושוב פעילים מטעמו במטרה להתברג בשורות המליציות ולהתנקש במנהיגיהן, אך פעם אחר פעם הם נתפסים • באחד המקרים מחבל כמעט הצליח להוציא את ההתנקשות לפועל, ונתפס ברגע האחרון

אבישי גרינצייג ■ פרשן לענייני משפט 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה ■