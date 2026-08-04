ישראל מחזיקה בעשרות מחבלי חמאס - שניסו להסתנן למיליציות שמשתפות פעולה עם ישראל | אבישי גרינצייג
ארגון הטרור שולח שוב ושוב פעילים מטעמו במטרה להתברג בשורות המליציות ולהתנקש במנהיגיהן, אך פעם אחר פעם הם נתפסים • באחד המקרים מחבל כמעט הצליח להוציא את ההתנקשות לפועל, ונתפס ברגע האחרון
אבישי גרינצייגפרשן לענייני משפט
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
ישראל מחזיקה עשרות מחבלי חמאס שניסו להצטרף למליציות המשתפות פעולה עם ישראל. ארגון הטרור שולח שוב ושוב פעילים מטעמו במטרה להתברג בשורות המליציות ולהתנקש במנהיגיהן, אך פעם אחר פעם הם נתפסים.
מאמץ מיוחד ממוקד במליציית "אבו שבאב", הנחשבת לאחת המוצלחות והאיכותיות ביותר בשטח. באחד המקרים הגיע מחבל למרחק נגיעה מהוצאת ההתנקשות לפועל, ונתפס ברגע האחרון.
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות