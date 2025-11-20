באורך של 7 ק"מ: התוואי התת-קרקעי שבו הוחזק הדר גולדין

כוחות של יחידת יהל"ם ושייטת 13 חשפו את תוואי המנהרות התת-קרקעיות בדרום רפיח בו הוחזק החטוף החלל סגן הדר גולדין ז"ל בשנים האחרונות. מדובר בתוואי תת-קרקעי מהמשמעותיים והמורכבים ביותר שנחשפו עד כה ברצועת עזה: אורכו יותר משבעה קילומטרים, ועומקו יותר מ-25 מטרים.

תוואי המנהרות עובר מתחת לשכונת מגורים צפופה ברפיח בסמוך לציר פילדלפי, וממשיך דרך מתקנים אזרחיים רגישים, בהם מתחם של אונר״א, מסגדים, מרפאות, גני ילדים ובתי ספר.

בתוך התוואי אותרו כ-80 חדרי שהייה, הכוללים חדרי שליטה ששימשו מפקדים בכירים בארגון הטרור חמאס להחזקת אמצעי לחימה, שהייה ממושכת ותכנון פעולות טרור נגד כוחות צה"ל.

כזכור, לוחמי שייטת 13 פעלו במרחב התוואי התת-קרקעי גם לאיתור גופתו של הדר גולדין ז"ל, כפי שפורסם לראשונה ב-i24NEWS.