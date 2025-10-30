תופעת ההברחות ממצרים: צה"ל יקים מרכז בקרה אווירי בגבול

בחודש האחרון החליטו בחיל האוויר על הקמת מרכז בקרה אווירי ייעודי (מב”א) באוגדה 80, שמטרתו להתמודד עם תופעת ההברחות בגבול מצרים. בשונה מיחידות הבקרה האוויריות הראשיות בצפון ובדרום, למרכז החדש תהיה יכולת מתקדמת לניטור, זיהוי וטיפול באיומי רחפנים.

המהלך מגיע בהמשך לדיון החירום שכינס מפקד חיל האוויר, עליו דווח ב-i24NEWS, ולו שותפים גם גופי ביטחון נוספים. בעקבות ההתפתחויות, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר זימן דיון מיוחד בנושא ההברחות בגבול מצרים, תוך התמקדות בשימוש ההולך וגובר ברחפנים למטרת הברחות.

מדובר באתגר ביטחוני עולמי שמעסיק צבאות מסביב לעולם - רחפנים הם אמצעי פעולה קטנים, חמקמקים ומורכבים לניטור, לשיבוש ולהפלה.

במערכת הביטחון נערכים בהתאם ופתחו במרוץ הצטיידות נרחב באמצעים מתקדמים לטווח הקצר והארוך, במטרה לשפר את יכולות ההגנה והתגובה. חלק מהמערכות החדשות כבר הוכנסו לשימוש מבצעי, ואחרות צפויות להצטרף בקרוב.