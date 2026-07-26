הממשלה תאשר היום: הארכת צו 8 למאות אלפי חיילי מילואים

הממשלה תאשר היום (ראשון) הארכת צווי 8 לעד 240 אלף חיילי מילואים עד סוף חודש ספטמבר.

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בהחלטה נכתב כי "משמעותה של הצעת ההחלטה, הנה המשך הטלת נטל מוגבר על משרתי המילואים, בשל הצרכים המבצעיים כאמור. הדבר מערער קושי מיוחד לאור ריכוזו של הנטל על כתפיהם של קבוצה מצומצמת יחסית של משרתים מאוכלוסיית המדינה, שחוזרים ומזומנים פעם אחר פעם לתקופות ממושכות, שעה שהצטברותן היא קשה וחמורה בפגיעתה, במשרתים עצמם ובמעגלים הסובבים (משפחה, מעסיקים וכו’)".

בתוך כך, הממשלה תאשר היום להעביר לראש הממשלה נתניהו סמכויות אשר יאפשרו לו לגרש מחבלים, לפי חוק גירוש מחבלים.

בדיון חסוי ודרמטי שנערך בחודש מאי האחרון בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, הציג הרמטכ"ל אייל זמיר אזהרה אסטרטגית חסרת תקדים. ל-i24NEWS נודע כי הרמטכ"ל הבהיר לנוכחים כי צה"ל מתקרב לנקודת שבירה מסוכנת: "צבא המילואים יקרוס אל תוך עצמו".

הרמטכ"ל הדגיש כי הוא אינו מכתיב איזה חוק גיוס לקדם, אך דרש מהדרג המדיני חוק שיבטיח גיוס של כמות לוחמים מספקת למשימות המרובות.

תא"ל שי טייב מאכ"א הוסיף בדיון נתון מדאיג נוסף: המשמעות של המחסור בלוחמי סדיר היא שהנטל על מערך המילואים רק יחמיר. לפי התחזית, לוחמי המילואים יאלצו להמשיך ולשרת בין 80 ל-100 ימים בשנה כדי לסגור את הפערים המבצעיים.