"מראשי אחים לנשק": כ"ץ פסל את החלטת זמיר לקדם קצין לדרגת תת-אלוף

שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע הבוקר (שישי) כי הוא החליט לפסול את ההמלצה של הרמטכ"ל אייל זמיר למנות ולקדם את אלוף משנה (במיל') גרמן גיטלמן, זאת לאחר שבצה"ל הודיעו על קידמו למפקד המרכז למפקדות בזרוע היבשה. יצוין כי בעקבות המינוי גיטלמן היה מיוחד לחזור מהמילואים לשירות סדיר ולקבל דרגת תת-אלוף.

כ"ץ מסר כי "הודעתי היום לרמטכ"ל אייל זמיר כי אני פוסל על הסף את ההמלצה למנות ולקדם את אלוף משנה (מיל') גרמן גילטמן, מראשי "אחים לנשק" שקרא לסרבנות שירות בצה"ל". עוד הוסיף כ"ץ: "מי שמטיף ומעודד סרבנות לא ישרת בצה"ל ולא יקודם לשום תפקיד".

ב"אחים לנשק" תקפו בחזרה את כ"ץ: "ישראל כ"ץ, שמקדם קומבינת השתמטות לעשרות אלפי חרדים, מעז לפסול קצין בכיר עם 30 שנות שירות מסור למדינה. גילטמן, שעשה עשרות ימי מילואים גם אחרי שחרורו, ושהתגייס מיד ב-7 באוקטובר - הוא האויב של כ"ץ. אבל משתמטים שמכריזים 'נמות ולא נתגייס' - להם הוא מעביר קומבינת השתמטות. כ"ץ לא נלחם באויבי ישראל - הוא נלחם בגיבורים שמגנים עליה".

גם חה"כ גלעד קריב (הדמוקרטים) תקף את ההחלטה של שר הביטחון: "מסע הטיהורים הפוליטי של ישראל כ"ץ מזכיר משטרים אפלים. אני קורא לרמטכ"ל זמיר ולחברי המטכ"ל לעמוד איתן מול מהלכים פסולים ולא חוקיים של שר הביטחון ולחשוף אותם לעיני הציבור".

יצוין כי זוהי לא המתיחות הראשונה בין שר הביטחון לבין הרמטכ"ל. לפני כשבועיים, זמיר לא עדכן את שר הביטחון על סבב המסקנות האישיות שערך, ובתגובה כ"ץ קרא לבחון את הדו"ח שהגיש הצוות בראשות האלוף (במיל') סמי תורג'מן, שמכונה "תחקיר התחקירים". בחודש אוגוסט האחרון, לאחר דיון שיבוצים לדרגות תא"לים בצה"ל, בלשכת שר הביטחון הודיעו ללשכת הרמטכ"ל כי כ"ץ לא מאשר את המינויים.