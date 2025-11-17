גורם ישראלי ל-CNN: ארה"ב שוקלת - שיקום רצועת עזה לפני פירוק חמאס מנשקו

גורם ישראלי אמר הערב (שני) לרשת CNN האמריקנית כי ארצות הברית שוקלת לדלג על שלב פירוק חמאס מנשקו ופירוז עזה - ולעבור ישירות לשלב שיקום הרצועה.

מוקדם יותר החודש דווח ב"פוליטיקו" כי בממשל טראמפ חוששים מכך שהסכם הפסקת האש עלול לקרוס - בשל קושי ביישום סעיפים רבים מההבנות שהושגו. בפגישה שנערכה במטה האמריקני בקרית גת, הוצגו אוסף מסמכים ומצגת תחת הכותרת "העבודה הקשה מתחילה עכשיו", המראים מגוון מכשולים העומדים בדרך למעבר לשלב ב' בהסכם.

בין המכשולים, הועלתה האפשרות כי "כוח הייצוב הבין-לאומי" לא יוכל לפעול ברצועה. בנוסף, צוין במצגת כי הגוף הפלסטיני שינהל בעתיד את עזה יזדקק ל"תמיכה ארוכה של ארצות הברית והקהילה הבין-לאומית". "ייתכן שכוחות הביטחון יזדקקו לכספים וייעוץ במשך עשרות שנים", נכתב.

בתוך כך, ברשת "אל-ערביה" הסעודית דווח מפי מקורות ישראליים כי צה"ל מכין "תוכנית חירום", למקרה והפסקת האש תקרוס. המקורות, ציינו כי המעבר לשלב ב' בתוכנית לסיום המלחמה עדיין תקוע, וכי ישנם חילוקי דעות סביב הקמת הכוח הבין-לאומי שעתיד לשלוט באופן זמני ברצועה, שנוגעות בין היתר על מרכיביו של הכוח. בנוסף, סוגיית פירוק חמאס מנשקו עדיין עומד על הפרק ועוד לא הוכרע.