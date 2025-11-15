כך מעתיק חמאס את מודל איום הרקטות מעזה - ליהודה ושומרון
ממודיעין ועד לב השרון, כך חמאס פועל לשכפל את הנשק האסטרטגי שצה"ל מכיר כל כך טוב • מיכל רבינוביץ' יצאה בעקבות התיעודים המטרידים - והתושבים שמתריעים • פרויקט מיוחד
מיכל רבינוביץ'מגישת מגזין השבת
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
ממודיעין ועד לב השרון, כך מעתיק חמאס את מודל איום הרקטות מעזה ליהודה ושומרון, במאמץ לשכפל את הנשק האסטרטגי שצה"ל מכיר כל כך טוב. בכתבה ששודרה הערב (שבת) ב"מגזין השבת", מיכל רבינוביץ' יצאה בעקבות התיעודים המטרידים - והתושבים שמתריעים. עזתיזציה ביהודה ושומרון - פרויקט מיוחד: צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות