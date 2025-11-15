ממודיעין ועד לב השרון, כך מעתיק חמאס את מודל איום הרקטות מעזה ליהודה ושומרון, במאמץ לשכפל את הנשק האסטרטגי שצה"ל מכיר כל כך טוב. בכתבה ששודרה הערב (שבת) ב"מגזין השבת", מיכל רבינוביץ' יצאה בעקבות התיעודים המטרידים - והתושבים שמתריעים. עזתיזציה ביהודה ושומרון - פרויקט מיוחד: צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד