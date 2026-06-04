הותר לפרסום: סרן איתן שמואל למברג, בן 21 ממשמר השבעה, נפל בדרום לבנון

סרן איתן שמואל למברג, בן 21 ממשמר השבעה, קצין שריון בגדוד 75, עוצבת 'סער מגולן' (7), נפל היום (חמישי) בקרב בדרום לבנון.

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האירוע בו נפל סרן איתן שמואל למברג התרחש בסמוך לשעה 16:00, כשמחבל ירה נ"ט לעבר טנק של כוחות גולני הפועלים בדרום לבנון, צפונית לנהר הליטאני - ולמברג נהרג במקום.

מיד לאחר האירוע, צה"ל תקף מהאוויר ובאמצעות אריטלריה, תשתיות של חיזבאללה במרחב.

רק הלילה מחלקת המדינה של ארצות הברית הודיעה כי בתום סבב השיחות בין ישראל ולבנון, השתיים הסכימו על יישום הפסקת האש ולהמשיך במשא ומתן ישיר בתיווך אמריקני.

בהודעת מחלקת המדינה נמסר כי הפסקת האש מותנית בהפסקה מוחלטת של ירי חיזבאללה ובפינוי כל פעיליו מדרום לנהר הליטני. עוד סוכם על קידום אזורי פיילוט שבהם צבא לבנון יקבל שליטה בלעדית בשטח, ללא נוכחות של גורמים חמושים שאינם מדינתיים.