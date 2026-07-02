פלסטיני תועד כפות בעזה, צה"ל איתר חייל חשוד: "מתקיים תחקיר פיקודי"

בצה"ל איתרו חייל החשוד במעורבות בצילום הפלסטיני הכפות ברצועת עזה, שפורסם בכלי תקשורת פלסטיניים בשבוע שעבר • כעת בודקים את מעורבותם של חיילים נוספים במעשה

ינון שלום יתח
ינון שלום יתח ■ כתב לענייני צבא וביטחון ■ instagram.com
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פלסטיני תועד כפות ברצועה, צה"ל איתר חייל חשוד: "מתקיים תחקיר פיקודי"
פלסטיני תועד כפות ברצועה, צה"ל איתר חייל חשוד: "מתקיים תחקיר פיקודי"רשתות ערביות

בצה"ל איתרו חייל החשוד במעורבות בצילום הפלסטיני הכפות ברצועת עזה, שפורסם השבוע בכלי תקשורת פלסטיניים. כעת בודקים בצה"ל את מעורבותם של חיילים נוספים במעשה.

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מדובר צה"ל נמסר כי "לאחר בדיקה מעמיקה שבוצעה, אותר האירוע המדובר. מתקיים בנושא תחקיר פיקודי והמעורבים יטופלו בהתאם לממצאים שיעלו".

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