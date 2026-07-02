פלסטיני תועד כפות בעזה, צה"ל איתר חייל חשוד: "מתקיים תחקיר פיקודי"
בצה"ל איתרו חייל החשוד במעורבות בצילום הפלסטיני הכפות ברצועת עזה, שפורסם בכלי תקשורת פלסטיניים בשבוע שעבר • כעת בודקים את מעורבותם של חיילים נוספים במעשה
ינון שלום יתחכתב לענייני צבא וביטחון
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בצה"ל איתרו חייל החשוד במעורבות בצילום הפלסטיני הכפות ברצועת עזה, שפורסם השבוע בכלי תקשורת פלסטיניים. כעת בודקים בצה"ל את מעורבותם של חיילים נוספים במעשה.
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מדובר צה"ל נמסר כי "לאחר בדיקה מעמיקה שבוצעה, אותר האירוע המדובר. מתקיים בנושא תחקיר פיקודי והמעורבים יטופלו בהתאם לממצאים שיעלו".
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