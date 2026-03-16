שני לוחמי צה"ל נפצעו בשתי תאונות מבצעיות בדרום לבנון בתוך יממה | עדכונים שוטפים
לוחם צה"ל אחד נפצע באורח בינוני מירי שמקורו לא מאש מחבלים, לוחם נוסף נפצע מרסיסי מטול ששוגר לידו • טראמפ: "המלחמה תסתיים בקרוב אך לא השבוע" • שר החוץ האיראני מכחיש שמתנהל קשר בינו לבין השליח וויטקוף
שתי תאונות מבצעיות בדרום לבנון ביממה האחרונה: לוחם נפצע באורח קל מרסיסים של מטול צבאי ששוגר לידו, מוקדם יותר נפצע באורח בינוני לוחם מירי שמקורו לא מאש מחבלים, נסיבות האירוע בתחקור. שר החוץ האיראני מכחיש את הפרסומים לפיהם מתנהל קשר בינו לבין השליח האמריקני המיוחד סטיב וויטקוף. יועץ איראני מוסר לתקשורת הלבנונית כי נאום משודר של מוג'תבא חמינאי צפוי בימים הקרובים.
יועץ במשרד החוץ האיראני לתקשורת הלבנונית: "נאום משודר של מוג'תבא חמינאי צפוי בימים הקרובים" (הדר טבשי)
שר החוץ האיראני עראקצ'י מכחיש את הפרסומים לפיהם מתנהל קשר בינו לבין השליח האמריקני המיוחד סטיב וויטקוף, ואמר כי השיחה האחרונה בין השניים התקיימה "לפני החלטת מעסיקו של וויטקוף לחסל את הדיפלומטיה עם מתקפה צבאית" (ברק בטש, הדר טבשי)
