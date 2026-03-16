שר החוץ האיראני עראקצ'י מכחיש את הפרסומים לפיהם מתנהל קשר בינו לבין השליח האמריקני המיוחד סטיב וויטקוף, ואמר כי השיחה האחרונה בין השניים התקיימה "לפני החלטת מעסיקו של וויטקוף לחסל את הדיפלומטיה עם מתקפה צבאית" (ברק בטש, הדר טבשי)