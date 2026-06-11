השיח הישראלי מול וושינגטון ובעיקר מול פיקוד המרכז האמריקני (סנטקום) מתגבר בימים האחרונים, זאת ברקע ההסלמה והתקיפות האמריקניות באיראן, כך פרסם הערב (חמישי) כתבנו המדיני גיא עזריאל ב"מהדורה המרכזית" עם אורי קואל.

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ל-i24NEWS נודע, כי השיח כולל בין היתר שיחות בדרגים גבוהים ומאגף המודיעין. עוד נודע כי בישראל מתעדכנים לא רק בכוונות ובתכניות האמריקניות, אלא גם משתפים מודיעין והמלצות על יעדים ומטרות לתקיפה.

בישראל אומרים - "אנחנו מוכנים לכל אפשרות והמצב נפיץ". עוד מציינים בהקשר הזה כמה מהר ישראל הייתה ערוכה להגיב לירי מאיראן בתחילת השבוע. כל זאת כאשר ישראל כמובן דחפה לחזרה ללחימה עוד מתחילת הפסקת האש.

לפחות בשלב זה, האמריקנים עדיין מקווים להתגמשות איראנית שתוביל להסכם, בעוד שבישראל סקפטיים, ונערכים להגיב בהתאם להתפתחויות.

בתוך כך, הכוננות בישראל גבוהה, זאת בצל המשך התקיפות האמריקניות באיראן, ולקראת האפשרות של הסלמה שתכלול גם הרחבה של הירי האיראני, לא רק לעבר מדינות המפרץ - אלא גם לישראל, מה שצפוי לגרור גם מתקפת נגד ישראלית.

במקביל, כתבנו לענייני דיפלומטיה עמיחי שטיין דיווח ב"מהדורה המרכזית" עם אורי קואל כי התקיפות האמריקניות מתקדמות כעת בהבטחת חופש השיט במצרי הורמוז.

צבא ארצות הברית תקף, וגם יתקוף, יעדים צבאיים נרחבים במצרים, כדי למנוע מהאיראנים את היכולת לאיים על ספינות שעוברות במיצרים. כך למעשה, טראמפ מנסה להשיג את אחת ממטרות המבצע - שניסה להשיג תחילה באמצעות דיפלומטיה.

נדגיש כי משמעות הדבר אינה שהתקיפות לא יתרחבו, אך לא מעט מהן היו עד כה נגד יעדים לחופי המפרץ הפרסי. גורמים אמריקנים ל-i24NEWS: "טראמפ קיבל החלטה - מעתה מו"מ תחת אש".