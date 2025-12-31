הרמטכ"ל למפקדי צה"ל: "2026 תהיה שנת המוכנות שלנו"

בצה"ל קיימו היום (רביעי) כנס בנושא חזרה לכשירות של זרוע היבשה, בראשות הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, אשר התקיים על רקע לקחי ה-7 באוקטובר ומלחמת "חרבות ברזל". בכנס השתתפו קצינים מהדרג הטקטי בדרגת סגן אלוף ומעלה, וכן מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן.

במהלך נאומו בכנס אמר הרמטכ"ל: "אנחנו פועלים להטמעת לקחי התחקירים מתוך נכונות לשפר ולחזק את יסודות הצבא ומקצועיותו בהגנה ובהתקפה - שנת 2026 היא שנת הטמעת לקחים מבצעיים מתחקירי ה-07.10 ומהמלחמה ואנחנו נעים קדימה, לבצר את כשירותינו וביטחון המדינה".

בדבריו התייחס הרמטכ"ל גם לנושא הגדלת הפנסיות התקציביות של אנשי הקבע אשר נידון השבוע בוועדת החוץ והביטחון, ועורר מחלוקת כאשר נתקל בהתנגדות מצד מספר חברי כנסת מהקואליציה.

בין היתר אמר הרמטכ"ל: "נמשיך לפעול לאיזון בין הצרכים המבצעיים ההכרחיים לביטחון המדינה, לבין מעטפת וודאות לאנשים המשרתים את המדינה. אנו רואים חשיבות רבה בוודאות הפנסיונית של משרתי הקבע ובשמירה על זכויותיהם לאורך זמן. מדובר בסוגיה מהותית המשפיעה עליהם, ואנו נמשיך לפעול עד להשלמת כלל ההסדרים הנדרשים".

על פי דברי הרמטכ"ל, אחד הגורמים המשמעותיים שיש לשמור עליו כחלק מלקחי המלחמה הוא המשמעת בצה"ל: "היו לצערנו מקרים בהם שילמנו בדם חיילינו עקב בעיות משמעת. מי שקובע את המשמעת זה המפקד, המשמעת הינה חלק מכשירות היחידה ואני דורש מכם לעסוק בכך. זו חלק מהאחריות הפיקודית של כולנו".

את דבריו בכנס סיכם בפנייה למפקדים: "אנחנו נעים קדימה לחיזוק היסודות והמוכנות שלנו לאתגרי העתיד. אתם, המפקדים, אחראים על מסגרותיכם - ובתוך כך על כשירות המסגרת ותרגולה. אני סומך עליכם שתדעו להטמיע את הלקחים בצורה המיטבית ולהוביל את פקודיכם".