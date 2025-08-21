הברית הגרעינית - שמעון פרס ודרום אפריקה

מומלצים -

שנות ה-70. ישראל נמצאת תחת לחץ עולמי אדיר. בידוד פוליטי, מלחמות בלתי פוסקות, ותחושה של מצור תמידי. באותה תקופה ממש, מעבר ליבשת אפריקה, מתמודד משטר נוסף עם בידוד בינלאומי חריף אפילו יותר: דרום אפריקה הגזענית – מדינת האפרטהייד. במרכז הפרק הזה עומד שמעון פרס, אז שר הביטחון הישראלי, שהפך לאדריכל הקשרים המפתיעים והסודיים ביותר של ישראל באותה התקופה.

לפי פרסומים ב"גרדיאן" הבריטי, ב-31 במרץ 1975, במלון יוקרתי בז'נבה, מתקיימת פגישה חשאית בין פרס לפיטר וילם בותה, האיש החזק של משטר האפרטהייד. על השולחן עולה בקשה מצמררת – דרום אפריקה מבקשת לרכוש מישראל טילים המסוגלים לשאת ראש נפץ גרעיני.

הפרוטוקול הסודי של אותה פגישה חושף דבר מדהים: פרס לא דוחה את ההצעה, אלא אומר לבותה משפט מצמרר – "יש לנו את המטען המתאים בשלושה גדלים שונים". יש המאמינים שהוא התכוון לקונבנציונלי, כימי וגרעיני.

הפרשה הזו, שכונתה לימים "הברית הגרעינית", קיבלה חיזוק משמעותי בשנת 2010, כשנחשפו מסמכים סודיים שתיעדו פגישות שבהן ישראל ודרום אפריקה דנו בעסקאות נשק אסטרטגיות, כולל כאלה שיכולות לשאת נשק בלתי קונבנציונלי.

האירוניה הייתה אדירה: ישראל, מדינה שנוסדה על הריסות השואה, הייתה מוכנה לכאורה להעניק נשק הרסני למשטר שנוא ומבודד, שדיכא מיליוני בני אדם בגלל צבע עורם. העמימות הגרעינית של ישראל אמנם נשמרה, אבל המסמכים היו ברורים כשמש.

באותן שנים, עלה חשד אפילו חמור יותר: דרום אפריקה וישראל קיימו לכאורה ניסוי גרעיני סודי משותף באוקיינוס ההודי בשנת 1979. "פלאש וולה" נקרא האירוע, הבזק עז שנקלט בלוויינים האמריקנים – והוכחש מיד על ידי שתי המדינות.

פרס הכחיש לאורך כל הדרך את קיומה של עסקה גרעינית. הוא טען נחרצות "לא היו דברים מעולם". אך ההיסטוריה כתובה במסמכים, והמסמכים חשפו פרק אפל, יוצא דופן ומצמרר של דיפלומטיה ישראלית. אבל למה דווקא דרום אפריקה? מה חיבר את ישראל הצעירה למשטר האכזרי הזה?

שתי המדינות חשו שהעולם כולו נגדם – שתיהן חיפשו נואשות אחר בני ברית, גם אם מפוקפקים. שתיהן ראו את עצמן כמבודדות, נצורות, מאוימות. לפי פרסומים זרים דרום אפריקה סיפקה לישראל חומרים קריטיים לתוכנית הגרעין שלה – אורניום ואמצעים טכנולוגיים. ישראל בתמורה, העבירה ידע צבאי מתקדם. הברית הסודית הזו הייתה אחד הסודות השמורים ביותר במאה ה-20.

בסופו של דבר, פרס הפך לסמל השלום, חתן פרס נובל, איש החזון של המזרח התיכון החדש. אבל הפרק הזה, הברית הגרעינית הסודית, תמיד נשאר כסימן שאלה מטריד – עד כמה רחוק הייתה מוכנה ישראל ללכת כדי להבטיח את ביטחונה?

הברית הגרעינית עם דרום אפריקה נשארה סוד במשך עשרות שנים. היא חשפה צד אפל, ציני, אך מציאותי של הפוליטיקה העולמית: לעיתים, בשקט, מאחורי הקלעים, אין בריתות קדושות. גם לא לאלה שהעולם כולו מגנה.