חיל האוויר תקף תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון

אזעקה שווא נשמעה בגליל העליון - לאחר למעלה משנה של הפסקת אש • בהמשך, בצה"ל הודיעו כי מיירט שוגר לעבר מטרת שווא • אין נפגעים ולא נגרם נזק

■ ינון שלום יתח אוריה קשת 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה ■