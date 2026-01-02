חיל האוויר תקף תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון

אזעקה שווא נשמעה בגליל העליון - לאחר למעלה משנה של הפסקת אש • בהמשך, בצה"ל הודיעו כי מיירט שוגר לעבר מטרת שווא • אין נפגעים ולא נגרם נזק

תקיפה ישראלית בדרום לבנון, ארכיון
תקיפה ישראלית בדרום לבנון, ארכיוןRabih DAHER / AFP

אזעקות שווא נשמעו היום (שישי) בקיבוץ ברעם שבגליל העליון, ועוררו פעם נוספת את החשש מלפני הסלמה נוספת מול חיזבאללה. צה"ל תקף מתחם אימונים של כוח רדואן בדרום לבנון.

צה"ל תקף מתחם אימונים של יחידת 'כוח רדואן' ומבנים צבאיים בדרום לבנון (אוריה קשת)

צה"ל: האזעקות בגבול הצפון - זיהוי שווא (ינון שלום יתח)

האזעקות בגבול הצפון: מיירט יצא לעבר מטרה חשודה (אוריה קשת)

אזעקות בברעם שבגבול לבנון: מיירט יצא לעבר מטרה חשודה, שובלי יירוט נצפו

אזעקה בברעם שבגבול הצפון

