חיל האוויר תקף תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון
אזעקה שווא נשמעה בגליל העליון - לאחר למעלה משנה של הפסקת אש • בהמשך, בצה"ל הודיעו כי מיירט שוגר לעבר מטרת שווא • אין נפגעים ולא נגרם נזק
אזעקות שווא נשמעו היום (שישי) בקיבוץ ברעם שבגליל העליון, ועוררו פעם נוספת את החשש מלפני הסלמה נוספת מול חיזבאללה. צה"ל תקף מתחם אימונים של כוח רדואן בדרום לבנון.
צה"ל תקף מתחם אימונים של יחידת 'כוח רדואן' ומבנים צבאיים בדרום לבנון (אוריה קשת)
צה"ל: האזעקות בגבול הצפון - זיהוי שווא (ינון שלום יתח)
האזעקות בגבול הצפון: מיירט יצא לעבר מטרה חשודה (אוריה קשת)
אזעקה בברעם שבגבול הצפון
