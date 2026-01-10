בישראל מזהים כי משמרות המהפכה וגורמים מטעמם מגבירים לאחרונה את מבצעי ההשפעה שהם מוציאים לפועל על הישראלים, כך פרסם הערב (שבת) כתבנו הצבאי ינון שלום יתח ב"מגזין השבת" עם מיכל רבינוביץ'. מדובר בין היתר בהודעות, לצד אמצעים נוספים - גלויים וסמויים.

זהו כאמור ניסיון איראני לזרוע פאניקה בקרב הציבור הישראלי. ההערכה היא שמדובר בניסיון להסיט את האש מהתעסקות במהומות, ו"להחזיר" לישראל על חלקה במהומות.

