אחרי הסערה: בן גביר מאשר להעניק דרגת נצ"מ לרותי האוסליך

אחרי הסערה וקביעת ביהמ"ש: השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אישר היום (שלישי) להעניק דרגת נצ"מ לרותי האוסליך. רק לפני מספר ימים בן גביר הסכים לשקול מחדש את קידום הקצינה שעיכב.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

כאמור, החלטתו מגיעה לאחר הדיון שהתקיים בשבוע שעבר ובו שופטת בית המשפט המחוזי בירושלים קבעה כי השר לביטחון לאומי יידרש לבחון בשנית את עמדתו בנוגע לקידום הקצינה סנ"צ רותי האוסליך, שדרשה שבית המשפט יורה לו לאשר את מינויה לתפקיד ראש מחלקת חקירות.

i24NEWS

נציגת המדינה, פרקליטת מחוז ירושלים עו"ד קרן יוסט, מתחה ביקורת חריפה על התנהלות השר וטענה כי החלטתו מתעלמת באופן בוטה מכך שמדובר בקצינה מצטיינת שנמצאה כמתאימה ביותר על ידי שרשרת הפיקוד. "יש פה העברת מסר בעייתית מאוד", אמרה יוסט, "לפיה קידום שוטרים תלוי בצייתנות לשר במקום בביצוע התפקיד באופן ממלכתי וא-פוליטי".

השר בן גביר נימק בעבר את סירובו בטענה כי עמדות שהביעה האוסליך בכנסת בנושאי חקירות הסתה מנוגדות למדיניותו, וטען כי נפלו כשלים חמורים בהתנהלותה.