זמן היערכות נוסף: פיקוד העורף יפעיל התרעות מקדימות לירי מלבנון - כבר מהיום

דובר צה"ל הודיע היום (שלישי) כי פיקוד העורף יחל לספק הנחיה מקדימה על ירי רקטות וטילים מלבנון, בהתאם לתנאים המבצעיים. מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, אמר כי המהלך נועד "מתוך מחויבות עמוקה לביטחון האזרחים ולשיפור יכולת ההתגוננות" כדי להעניק לציבור זמן היערכות נוסף טרם קבלת ההתרעה באזורם.

פיקוד העורף

ההנחיה תופץ ביישומון פיקוד העורף, במערכת המסר האישי (CB), בפורטל החירום ובטלגרם. זמן ההיערכות יהיה קצר וישתנה לפי המרחק ממקור הירי: שניות ספורות בקו העימות, עד כדקה במרחב הצפון, ועד כשתי דקות ביתר אזורי הארץ. עם קבלת ההודעה, על האזרחים להתקרב מיד למרחב מוגן כדי להיכנס אליו בבטחה בעת הפעלת האזעקה.

בצבא מבהירים כי יהיו מקרים שבהם תופעל התרעה ללא הנחיה מקדימה, או לחלופין שבהם תתקבל הנחיה אך לא תופעל אזעקה. פיקוד העורף ימשיך לבחון ולשפר את יכולותיו כדי להעניק לציבור זמן נוסף להגעה למרחב המוגן בכל מקום שבו הדבר מתאפשר.