בישראל מבהירים: לא נתפשר על הגנת הדרוזים בהסכם עם סוריה

מומלצים -

בישראל מכנסים הערב (ראשון) דיון בקבינט המצומצם לדון בהסכם אפשרי עם סוריה. אחמד א-שרע שוחח לאחרונה עם בכירים אמריקנים, להם אמר כי אפשר להגיע להסכם - דבר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ רוצה לשמוע. עקב כך, מפעילים האמריקנים לחץ על ישראל.

כאמור, בדיון בקבינט המצומצם ממשיכים לדון אך ישנם פערים, בין היתר בסוגיית ביטחון הדרוזים-סורים באזור א-סווידא, וסוגיות ביטחוניות ישראליות נוספות. ראש הממשלה נתניהו אמר מוקדם יותר היום כי האפשרות שישראל תוותר על אזור החיץ בדרום סוריה היא "פשוט בדיחה".

עוד מדבריו של נתניהו: "אנחנו דנים עם סוריה על הסדר ביטחון בו הם מפרזים את דרום-מערב מדינתם, ואנחנו דואגים לביטחונם של בעלי בריתנו הדרוזים בהר הדרוזים".