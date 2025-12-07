לאחר שהתחמקו, מבקר המדינה זימן שני בכירים לשעבר בשב"כ

מבקר המדינה זימן היום (ראשון) שני בכירים לשעבר בשב"כ לפגישה, לאחר שהתחמקו, ואיים כי אי הגעה לזימון עלולה להוביל לענישה.

משרד המבקר אמר כי החל להתקיים ביקורת בשב"כ בנשאי הליבה של טבח ה-7 באוקטובר, בהתאם למתווה שגובש עם ראש השב"כ. כבר ביולי 2025 נשלחו לשניים הנושאים עליהם יתקיימו הפגישות, אך מאז הם נמנעו מלתאם פגישות עם צוותי הביקורת.

השניים בנוסף, בחרו לא להיענות למתווה שהוצע בדרך דומה גם לבכירים אחרים בגופי הביטחון, זאת על אף שחלפו למעלה משבעה חודשים מאז שבג"ץ נתן תוקף של פסיק דין למתווה המוסכם לביקורת על צה"ל ושב"כ. משרד המבקר ציין כי בהתאם למוסכם עם זיני, מתקיים שיתוף פעולה בין שני הארגונים.