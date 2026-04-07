שני קצינים ואזרח יואשמו בהברחת סחורות לעזה תמורת "בצע כסף"

הצהרת תובע הוגשה היום (שלישי) נגד שני קציני צה"ל ואזרח, בתום חקירה משותפת של שב"כ, משטרת ישראל והמשטרה הצבאית החוקרת, בחשד למעורבות בפרשיית הברחות סחורות לרצועת עזה בתמורה למאות אלפי שקלים.

לפי ממצאי החקירה, תושב רהט נאסר אבו מוסטפא פעל עם קצין במילואים כדי לבחון אפשרות להברחת סחורות דרך משאיות הסיוע ההומניטרי הנכנסות לרצועה. בהמשך, גובשה תכנית פעולה שכללה גם קצין נוסף בשירות קבע, במסגרתה הוברחו לפי החשד סחורות שונות, בהן מאות אלפי סיגריות ומכשירי סלולר.

החשודים, קצין בדרגת סגן אלוף וקצין נוסף בדרגת רב סרן, ניצלו על פי החשד את תפקידם ונגישותם למידע מבצעי על תנועת משאיות הסיוע, כדי להוציא לפועל את ההברחות. הסחורה האסורה הוסלקה בתוך משאיות, כאשר האזרח היה מעורב בהחדרתה בזמן עצירות שנבעו מתקלות בדרך לרצועה.

בתום החקירה, שנוהלה בשיתוף היחידה המרכזית במחוז צפון והיחידה המרכזית לחקירות מיוחדות, הוגשה הצהרת תובע על ידי הפרקליטות הצבאית ופרקליטות מחוז דרום, לקראת הגשת כתבי אישום בימים הקרובים.

במערכת הביטחון הדגישו כי ימשיכו לפעול בנחישות נגד ניסיונות הברחה, המהווים איום ישיר על ביטחון המדינה.