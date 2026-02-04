פרסום ראשון: בצלאל זיני יואשם מחר בסיוע לאויב בעת מלחמה

בצלאל זיני, אחיו של ראש השב"כ דוד זיני, יואשם מחר באחד הסעיפים החמורים בספר החוקים, סיוע לאויב בעת מלחמה - כך פרסם הערב (רביעי) פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג.

על אף האישום החמור שיוגש נגד השלושה, באירוע נפרד לפני כארבעה חודשים סוכלה הברחה משמעותית במעבר כרם שלום. משאית אפר, ובתוכה טלפונים סלולריים, מצברים וכמות גדולה של סיגריות נתפסה במקום. על פי החשד, ההברחה לסייע להתעצמות שלטון חמאס.

שלושת החשודים שנתפסו נחקרו במקום ולא נעצרו. חקירת הפרשה הועברה לרשות המסים, ולא נחקרה במשטרה. הפרקליטות: "מדובר בתיק של המכס ולא תיק ביטחוני".

אמש פרסמנו כי הסעיף המדובר נוסף ברגע האחרון בהוראת פרקליט המדינה עמית איסמן. בצלאל זיני, חשוד כי הבריח סיגריות לרצועת עזה בזמן שירות המילואים שלו. שני חיילים נוספים חשודים בכך.

בית המשפט האריך את מעצרו של זיני, ואת מעצר שני החשודים הנוספים, עד ליום חמישי - אז יוגש כתב האישום. שמואל, אח נוסף של השניים אמר אמש לעיתונאים מחוץ לבית המשפט: "האמת תצא לאור, הוא זך וצדיק".

כזכור, פרשנו לענייני משפט, אבישי גרינצייג, פרסם אמש כי במשרד המשפטים סבורים שאין עילה להפסקת כהונת זיני כראש שב"כ או לצמצום ופגיעה בסמכויותיו, גם לאחר כתב האישום הצפוי נגד קרוב משפחתו.