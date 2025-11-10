בכירי השב"כ לשעבר ממשיכים לסרב לגלות לזיני מי עתר נגדו

שלושת ראשי השב"כ לשעבר - נדב ארגמן, כרמי גילון ועמי איילון, עתרו לבג"ץ נגד מינויו של האלוף בדימוס דוד זיני לראשות השב"כ. במסגרת העתירה הם צירפו בין היתר מסמך סודי, הנוגע לאתגרי השירות. לאחר שסירבו להעביר אותו אפילו לזיני בעצמו, גם לאחר כניסתו לתפקיד, כעת הם מוכנים להעביר לו את המסמך - אך בתנאי שיתחייב כי רק הוא ייחשף אליו. כתב i24NEWS אבישי גרינצייג הציג הערב (שני) ב"המהדורה המרכזית" את כל הפרטים, והסביר למה זיני סירב לתנאי.

עורך הדין של זיני שאל את עורך הדין של ראשי השב"כ לשעבר: "אתה עצמך ראית את המסמך?", וכשנענה בחיוב, אמר: "תגיד לי, אתה עושה צחוק? זיני צריך להתחייב לכם מכוח מה שהוא לא מעביר את זה לאף אחד, אפילו לא לי, ובעצם ראשי השב"כ לשעבר העבירו את זה לעורך הדין שלהם". לכן, כאמור, זיני סירב.

