מחבל המיועד לשחרור בעסקה תקף סוהרת בכלא קציעות
האירוע התרחש בכלא קציעות - שם נמצא האסיר בהמתנה לקראת שחרורו • כוח ששהה לצד הסוהרת השתלט עליו והעביר אותו לחקירה • לפי ההסכם, כ-2,000 מחבלים צפויים להשתחרר מהכלא - בהם גם אחד ממבצעי הלינץ' ברמאללה
מחבל, המיועד לשחרור כחלק מעסקת החטופים, תקף היום (שבת) סוהרת בכלא קציעות. כוח ששה לצידה השתלט עליו והעביר אותו למעצר ולחקירה.
במהלך הלילה האחרון פעלו אלפי סוהרים, מערך הרפואה של בתי הכלא ולוחמי יחידת "נחשון" למימוש החלטת הדרג המדיני "מתווה לשחרור כל החטופים הישראלים" במסגרת זו, הועברו האסירים הביטחוניים למכלולי הגירוש בבתי הסוהר "עופר" ו"קציעות", בהמתנה להחלטה והמשך הפעילות המבצעית.
כאמור, כחלק מהעסקה, ולפי ההסכם, כ-2,000 מחבלים ישוחררו מבתי הכלא הישראליים. לאחר שהרשימה המקורית אושרה בממשלה - נקראו השרים בוקר למחרת לאשר טלפונית החלפת אסירים מהרשימה המקורית, ממספר אסירי עולם מזוהי פת"ח - במספר זהה של אסירי חמאס.
חלק מהשמות הבולטים מבין המחבלים עם דם על הידיים שישוחררו הם ג'אהד כארים עזיז-רום שנדון למאסר עולם לאחר שהורשע במעורבות בלינץ' ברמאללה בשנת 2000, מוחמד עמראן, שהיה שותף לפיגוע בציר המתפללים בחברון ומאהר אבו סרור, רוצחו של איש שב"כ חיים נחמני בשנת 1993.