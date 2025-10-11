מחבל המיועד לשחרור בעסקה תקף סוהרת בכלא קציעות

האירוע התרחש בכלא קציעות - שם נמצא האסיר בהמתנה לקראת שחרורו • כוח ששהה לצד הסוהרת השתלט עליו והעביר אותו לחקירה • לפי ההסכם, כ-2,000 מחבלים צפויים להשתחרר מהכלא - בהם גם אחד ממבצעי הלינץ' ברמאללה

■ לי עייש משה שטיינמץ 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה