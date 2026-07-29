האזהרה של ראש השב"כ בקבינט: ניסיונות הברחה רבים ממצרים לעזה | פרסום ראשון

הקבינט המדיני-ביטחוני אישר השבוע את הכנסת הכוח הבינלאומי לרצועת עזה. כתבנו בכנסת עמיאל ירחי חשף הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית" את האזהרות של ראש השב"כ דוד זיני במהלך הדיון הדרמטי.

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זיני הזהיר כי "יש הרבה מאוד ניסיונות הברחה בין מצרים לעזה", והוסיף: "אסור שכוח שאינו צה"ל יהיה בין הקו הצהוב לגבול מצרים".

"האסטרטגיה של חמאס היא לומר כביכול כן, שהוא בעצם לא, כדי למרוח את הזמן ולדחוק אותנו לעשות פעולות שיקום כאשר לא מתקיים פירוז", אמר ראש השב"כ.