ממצאי חקירה ראשוניים שפורסמו הלילה (שלישי) מעלים כי הנהג שנעצר אתמול בחשד שהוביל 68 שב"חים פלסטינים מיהודה ושומרון למחסום חוצה שומרון, לא ידע לתפעל את הדחסן והנוסעים החלו לזעוק לעזרה, שניים מהם התעלפו. כך עולה מחקירת הנהג ומעדויות השב"חים שהיו בתוך משאית הזבל.

בחקירה הוסיף החשוד כי בסך הכל התבקש לנהוג במשאית ממוסך ביו"ש לכפר קאסם וכאשר שמע את השב"חים צועקים לו שיפתח את הדחסן מאחור אחרי שהחלו להחנק בשל הדוחק והיעדר פתחי אוויר, ניסה לפתוח את המתקן אבל חשש לגרום להם לנזק ולדחוס אותם יותר. מעצרו הוארך בארבעה ימים.

שוטרי מחוז ש"י ולוחמי מג"ב עוטף ירושלים סיכלו אמש ניסיון הברחה חריג של עשרות פלסטינים לתוך שטחי מדינת ישראל. המבצע יצא לדרך לאחר שמשאית לפינוי אשפה, שעשתה את דרכה משטחי יהודה ושומרון, נעצרה לבדיקה בכביש 5 על ידי שוטרי תחנת אריאל. בתוך ארגז דחסן האשפה של המשאית, התגלו עשרות פלסטינים שהוסתרו בתנאים תברואתיים ומבצעיים קשים ומסוכנים, תוך זילות מוחלטת בחיי אדם.