החשד לפיגוע בשפלה: מתחזק החשד שרצח הזוג פריחודקו תוכנן ע"י חוליה

רצח הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו בשפלה: מתחזק היום (שישי) החשד שהרצח תוכנן על ידי חוליית מפגעים. שני חשודים נוספים נעצרו באזור חברון.

עו"ד ורד אורן ממשרד עורכי דין ששון - אורן, המייצג את החשוד המרכזי ברצח, קטין בן 17, ואת אביו, נמסר: "הקטין ואביו העצורים מזה מספר ימים ומנועים מפגש עם עורך דין. המדובר במשפחה ישראלית, נורמטיבית כאשר כולם נעדרי עבר פלילי. חרף חומרת החשדות המיוחסים מדובר במשפחה אשר רועה צאן באיזור הרצח ועל כן לא ברור מה קושר אותם ספציפית לרצח. ההליך החקירתי מצוי בראשיתו ולמרות שהשניים מנועים ייעוץ עם עורכי דינם, אנו סמוכים ובטוחים כי החשדות יתבררו כלא נכונים ובדגש לרקע הלאומני המיוחס".

מוקדם יותר השבוע התחזק החשד כי מדובר בפיגוע על רקע לאומני. שב"כ, שכבר יצא בשלב מוקדם מהחקירה חזר כעת להיות מעורב באופן מלא לצד ימ"ר מרכז. ביום שלישי אף התקיימה הערכת מצב משותפת בעקבות ההתפתחויות האחרונות בתיק.

ביום שני, בעקבות אינדיקציה שהתקבלה, בהכוונת שב"כ וימ"ר מרכז, כוח מסתערבים של לוחמי הימ״מ פשט סמוך לתחנת הרכבת בלוד ועצר חשוד בן 17, ערבי ישראלי. החשוד ברצח - אחיו ביצע את פיגוע הדריסה בגלילות באוקטובר 2024.

לצד החשוד נעצרו גם כמה מבני משפחתו, ובמערכת הביטחון מנסים כעת להבין האם היו מודעים למעשים או סייעו בדרך כלשהי.

בני הזוג רוסלן פריחודקו (46) ואולגה פריחודקו (44), אותרו ירויים למוות ברכבם ביום שישי האחרון, לאחר שמשפחתם דיווחה למשטרה כי הם נעדרים. הם הותירו אחריהם ילד בן 14. תחילה המשטרה סברה שמדובר ברצח והתאבדות אך לאחר שהנשק האישי של רוסלן אותר בכספת בביתם, החל להתחזק החשד שמדובר בפיגוע.