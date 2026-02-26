חמאס מינה את עלי אל-עמודי לראש התנועה ברצועת עזה במקומו של יחיא סינוואר, כך אמרו מקורות תקשורתיים ועיתונאיים ל-i24NEWS. לפי המקורות, מאז החלה הפסקת האש, חמאס נמצא בתהליך שיקום וארגון מחדש, ובמסגרת זו מונה אל-עמודי, אחד ממקורביו הבולטים של סינוואר, לעמוד בראש הארגון בשטח. זאת בזמן שחליל אל-חיה, המשמש כמנהיג חמאס בפועל, נמצא בחו"ל.

מקורות בתוך עזה דיווחו באופן בלעדי ל-i24NEWS כי עלי אל-עמודי הוא כיום השליט הכללי והמנהל של תנועת חמאס ברצועה. הוא מנהל את כל הזירה באופן מלא לאחר מותם של יחיא סינוואר ואחיו מוחמד. מהקלטות בלעדיות שהגיעו לידי המערכת, עולה כי מדובר בגורם חזק מאוד בהנהגה הצבאית של חמאס, והדברים מגיעים מעומק הארגון.

אל-עמודי מנהל את הזירה משתי סיבות מרכזיות: הראשונה היא היעדר הנהגה מדינית ברצועה, שכן ישראל חיסלה את כל הדרג המדיני הבכיר בעזה. השנייה היא שאל-עמודי היה המקורב ביותר לסינוואר, הוא מבין את דרך חשיבתו ותוכניותיו, ואף פעל כיד ימינו וכאחד ממקבלי ההחלטות המרכזיים.

למרות הדיווחים על כוחו הגובר, בכירים בחמאס – ובהם הדובר אברהים אל-מדהון – מכחישים את דבר המינוי וטוענים כי אל-עמודי הוא סגנו של חליל אל-חיה.

נראה כי המינוי של אל-עמודי על ידי הזרוע הצבאית נועד לחזק את שורות הארגון אל מול ההנהגה בחו"ל, תוך תיאום הדוק עם הנהגת הזרוע הצבאית ("עז א-דין") לשמירה על לכידות התנועה.

הקשר ההיסטורי לסינוואר ולעסקת שליט

עלי אל-עמודי היה אסיר ביטחוני ושוחרר יחד עם סינוואר בעסקת שליט בשנת 2011. הקשר ביניהם התהדק בתקופת המאסר, אותה הגדיר אל-עמודי כ"בית ספר". לאחר ניצחונו של סינוואר בבחירות הפנימיות ב-2021, קודם אל-עמודי ללשכה המדינית, מונה לראש מחלקת התקשורת והיה אחראי על הקשר הרגיש בין הדרג המדיני לזרוע הצבאית. עוד לפני המלחמה, אל-עמודי התחייב שוב ושוב לשחרור אסירים "בכל מחיר" ורמז על ה"קרב הגדול על ירושלים".

הוא אימץ את עמדת המועצה הצבאית שקבעה קו אדום בנוגע למסירת נשק, והבהיר להנהגת חמאס בחו"ל כי הארגון לא יתפרק מנכסיו הצבאיים. כיום הוא פועל לאייש את התפקידים הממשלתיים והביטחוניים שהתפנו בעקבות החיסולים הישראליים, כדי להבטיח את המשך שלטון חמאס.

מינויו של אל-עמודי, המזוהה עם "המחנה האיראני" בחמאס, מסמן את הכיוון אליו הולך הארגון – המשך האופציה הצבאית וסירוב להסדרים מדיניים הכוללים ויתור על נשק. עבור הנהגת סינוואר שנותרה, אל-עמודי הוא האיש שיבטיח כי הדרך הצבאית תישמר גם בשנים הבאות.