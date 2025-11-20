הפיגוע הרצחני שלא יצא לפועל - בגלל שהמחבל סבל מטחורים

תשתית הטרור שסוכלה בבית לחם: שניים מהמחבלים המרכזיים חשפו בחקירתם כי תכננו לבצע פיגוע משולב סמוך לתקוע, לאחר שזיהו מספר חיילים בעמדות כשהם "חשופים" לגמרי - אך ביום הפקודה הנהג סבל מטחורים והם נאלצו לשוב על עקבותיהם - כך פרסמה הערב (חמישי) לראשונה ראש דסק הפלילים לי עייש במהדורה המרכזית עם מירי מיכאלי.

השניים, שנחקרו ביחידה המרכזית (ימ"ר) ש"י ובשב"כ, חשפו כי החולייה בה פעלו התכוננה במשך שנים ל"יום הפקודה", לרבות בחירת מיקומים ספציפיים ונקודות תורפה. אחד הנחקרים אמר בחקירתו כי בשל המבצע בעזה בקיץ "אמרתי להם שצריך לפעול, אם כבשו אותה - לא להמתין להחלטה ולבצע פיגועים".

עוד ציינו כי הם פעלו בכוונת חמאס חוץ, בדגש על טורקיה - לצד הוראות שהגיעו מחמאס עזה. לצד זאת, הם חשפו כמה שמות של משוחררי עסקת שליט שגורשו לעזה, והיו חברים בחוליה.

המחבל, סיפר בחקירתו כי הביא לכל חולייה כסף כדי שיקנו נשקים וציוד צבאי, וכי התכנון היה ששתי חוליות יבצעו פיגוע יחד, כאשר אחת מבצעת ירי לעבר עמדה צבאית, השנייה מאבטחת אותם ומאפשרת להם מילוט.

בחקירתו סיפר המחבל כי במידה והיה מוציא לפועל את הפיגוע - "הייתי הורג את שלושתם תוך דקה, הם יושבים שם ואוכלים גלידה, בקלות אתה יכול להרוג אותם". אחת החולייה, תכננה להשיג נשק ו"משטובה", רכב שהורד מהכביש, אך התקשו בלהשיג אותה. בהמשך, עם קבלת הפקודה, נדחה הפיגוע בשל הבעיה הרפואית ממנה סבל הנהג.

מפקדם ניסה לשים קץ לחייו לאחר שהודה בחקירתו. הוא הועבר חזרה לטיפול רפואי ברשות הפלסטינית, ובימים אלה הוא מורדם ומונשם.