בית משפט המחוזי ירושלים הטיל באחרונה גזר דין של 6.5 שנות מאסר על שאדי גמגום ממזרח ירושלים, אחיו של המחבל פאדי גמגום שביצע את פיגוע הירי בצומת ראם ב-2024 לאחר שהורשע במסגרת הסדר טיעון בביצוע שתי עבירות של סחר בנשק. גמגום השיג את הנשק ומכר אותו לאחיו, שהשתמש בו לביצוע הפיגוע שש שנים לאחר מכן.

בפיגוע נרצחו חייל המילואים רס"ל אורי יעיש, בן 27, ותלמיד ישיבת קריית מלאכי ישי גרטנר, בן 23, ונפצעו ארבעה, לאחר שהמחבל ירה לעבר תחנת האוטובוס בצומת, עד שחוסל בידי חייל מילואים שהיה בסמוך. ביתו במחנה פליטים שועפט שבמזרח ירושלים נהרס.

שש שנים לפני הפיגוע, נקלע פאדי לסכסוך עם תושב המחנה שאיים לפגוע בו ומחשש שיפגע ביקש משאדי שירכוש עבורו אקדח לשם הגנה עצמית. לאחר שהשיג עבורו את כלי הנשק, החזיק המחבל את האקדח ברשותו וכעבור שש שנים ביצע איתו כאמור את פיגוע הירי.

עוד עלה כי גם הנאשם עצמו רכש לרגל נישואיו את האקדח מאחיו והחזיק בו למשך תקופה ב-2010 ולימים גם רכש רובה קלצ'ניקוב ורובה M-16 אותו החביא לסירוגין בבית הוריו בחברון.

שופט המחוזי אברהם רובין התייחס בהכרעת הדין לתוצאות הקשות של הפיגוע ולאחריות הנאשם בכך שמחר למחבל את הנשק, בו השתמש בסופו של דבר כדי לקחת חיים: "אשר לנזק שהיה צפוי להיגרם מביצוע העבירות ולנזק שנגרם בפועל, סבורני שאין צורך להכביר במילים על הנזק שעלול להיגרם כתוצאה מעבירות של סחר בנשק", ציין השופט. "סחר בנשק מסכן חיי אדם ומהווה איום קטלני על שלום הציבור וביטחונו. כל הסוחר בנשק, ואגב כך מוציא מתחת ידיו נשק ומעבירו לאדם אחר, יכול וצריך לצפות לגרוע מכל, בכלל זה לכך שהנשק ישמש לקטילת חייהם של בני אדם, בין אם בפיגועים על רקע ביטחוני, בין אם במעשי עבירה על רקע פלילי".

"אדם המוציא נשק מידיו ומעבירו לאחר נוטל על עצמו במודע את הסיכון האמור, זאת גם במקרה שהנשק מועבר לידי אדם שמוכר לו, והמקרה שלפנינו יוכיח. במקרה זה, הסיכון האמור התממש באופן החמור ביותר, בכך שאחיו של הנאשם ביצע פיגוע קטלני באמצעות האקדח שמכר לו הנאשם. אכן, הנאשם איננו אחראי לפיגוע שביצע אחיו, אך עצם העובדה שבוצע פיגוע באקדח שמכר הנאשם לאחיו מהווה נסיבה לחומרה לעניין עבירת הסחר שביצע הנאשם".

"עם זאת, בהקשר זה יש משמעות מסוימת לעובדה שהפיגוע בוצע כשש שנים לאחר שמכר הנאשם את הנשק לאחיו. לעובדה זו לא יינתן משקל מכריע, שכן בסופו של דבר הנאשם סחר בנשק תוך נטילת סיכון אשר בסופו של יום התממש בפועל", סיכם.