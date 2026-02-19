בארה"ב אישרו תוכניות תקיפה באיראן, אך טראמפ טרם החליט האם ומתי לתקוף

ארצות הברית אישרה היום (חמישי) תוכניות מבצעיות ומטרות באיראן - למקרה שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יורה על תקיפה. בנוסף, גורמים אמריקנים וזרים טוענים: "טראמפ עדיין לא קיבל החלטה סופית לגבי ה'אם' וה'מתי'".

בנוסף, ישנו ניסיון של איראן לצרף את חיזבאללה למערכה. בישראל הכינו חבילת מטרות נרחבת למקרה ותיפתח חזית נוספת מצפון. גורם בטחוני אומר: "חיזבאללה יתחרטו על כל ניסיון להצטרף".

כזכור, בתקשורת האמריקנית דווח כי גורמים בכירים במועצה לביטחון לאומי אמרו לטראמפ, כי הצבא "יהיה מוכן לתקיפות אפשריות על איראן כבר בסוף השבוע הזה". עם זאת, דווח כי לוח הזמנים לפעולה כלשהי צפוי להתארך מעבר לשבת או ראשון. גורם המעורה בפרטים אמר לרשת CNN: "טראמפ משקיע זמן רב במחשבות על הנושא".

כמו כן, ברשת CBS נטען כי במהלך שלושת הימים הקרובים, הפנטגון יעביר חלק מאנשיו במזרח התיכון אל מחוץ לאזור, בעיקר לאירופה או חזרה לארצות הברית, וזאת לקראת פעולה אפשרית או תגובות נגד מצד איראן. גורם אחר בממשל טראמפ מסר ל"טלגרף" הבריטי: "יש סיכוי של 90% למלחמה בין ארצות הברית לאיראן בשבועות הקרובים".

אחד המקורות ששוחח עם ה-CBS, הבהיר כי מדובר בנוהג סטנדרטי של הפנטגון להזיז כוחות לקראת פעילות צבאית אפשרית, ואין בכך בהכרח סימן לכך שמתקפה על איראן קרובה. בין המטרות שבארצות הברית סימנו באיראן: טילים לטווח קצר ובינוני, מחסני אחסון טילים, אתרים גרעיניים ומטרות צבאיות אחרות, כמו מפקדת משמרות המהפכה האסלאמיים של איראן.

שני גורמי ביטחון ישראלים אמרו ל"ניו יורק טיימס" כי "נערכות הכנות משמעותיות לאפשרות של תקיפה משותפת עם ארצות הברית", למרות שטרם התקבלה החלטה האם לבצע תקיפה כזו. הם אמרו שהתכנון הוא "להנחית מכה קשה במשך מספר ימים במטרה לאלץ את איראן לוויתורים בשולחן המשא ומתן".