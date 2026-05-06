לא היה על הכוונת: בנו של ח'ליל אל חיה חוסל "במקרה" בעזה

עזאם חליל אל-חיה, בנו של מנהיג חמאס בעזה חליל אל-חיה חוסל הערב (רביעי) בתקיפה בעיר עזה. עזאם שימש כאיש קשר בין אביו לבין עז א-דין אל-חדאד, ראש הזרוע הצבאית ברצועה. עם זאת, נודע כי בנו של בכיר החמאס לא היה על הכוונת. בצה"ל התכוונו לתקוף מחבל חמאס - בנו של ח'ליל אל חיה פגש אותו במקרה וחוסל גם כן.

יצוין כי אל-חיה חוסל בשכונת דראג' ממנה נהג ליצור קשר עם חדאד. עוד נודע כי הנהגת חמאס נועדה לפני מספר ימים בטורקיה שם התקבלה החלטה בעצה אחת עם הזרוע הצבאית ברצועה - שלא לקבל שום הסכם שיש בו מסירת הנשק מצד הארגון.

כזור, בתחילת השבוע בחמאס הודיעו כי ח'ליל אל חיה נבחר להחליף את יחיא סינוואר כמנהיג אזור עזה בארגון הטרור. לתפקיד מנהיג הארגון בגדה המערבית נבחר זאהר ג'ברין, ולתפקיד מנהיג החמאס בחו"ל נבחר ח'אלד משעל, כך שלמעשה אנשי ההנהגה בתנועה שמרו על מקומם.

על פי ההערכות, הבחירה באל חיה למנהיג אזור עזה מגבירה מאוד את סיכוייו להיות ראש הלשכה המדינית של חמאס, שכן למקרה כזה חמאס עזה כבר שריינה את מי שישמש כמנהיג חמאס ברצועה.